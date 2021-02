Covid-19, al via le prenotazioni per il vaccino agli over 80 in Puglia

Partono oggi le prenotazioni per vaccinare contro il Covid-19 la popolazione over 80 in Puglia. Terminato con il personale sanitario, a stretto contatto con i pazienti negli ospedali e con i primi vaccini per gli ospiti nelle rsa, è la volta di una delle fasce della popolazione più a rischio se contagiati dal coronavirus.

A partire dalle 14 di oggi 11 febbraio, infatti, è possibile prenotare la prima dose del vaccino per le persone nate a prima del 1941 (incluso). L’appuntamento per la seconda dose, invece, viene fissato all’atto della prenotazione o in ambulatorio, quando ci si reca per ricevere il vaccino.

Sono tre le modalità previste dalla Regione per effettuare la prenotazione. Sarà possibile recarsi in farmacia muniti di tessera sanitaria per fissare un appuntamento, oppure attraverso il Centro Unico Prenotazioni – CUP. In alternativa si potrà effettuare la prenotazione sul sito di Puglia Salute.

La vaccinazione avverrà in ambulatorio per le persone autosufficienti, mentre per le persone che non sono in grado di camminare è prevista la somministrazione della dose a domicilio. Nel caso di vaccinazione a domicilio, la richiesta può essere effettuata solo tramite farmacia e tramite CUP, ma non sul sito.

Le vaccinazioni saranno effettuate a partire dal prossimo 22 febbraio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata della Regione Puglia.

Le prenotazioni in provincia di Lecce

Il vaccino anti Covid per le persone con età uguale e superiore di 80 anni può essere prenotato al numero Cup 0832 1979911 tutti i giorni (compresi festivi e prefestivi), dalle ore 14 alle ore 20. Per effettuare la prenotazione basterà essere in possesso della tessera sanitaria o codice fiscale del diretto interessato, insieme ad un contatto telefonico da indicare. Per la somministrazione a domicilio, gli interessati saranno richiamati dopo aver fatto richiesta e verrà comunicato il giorno dell’appuntamento.

Di seguito le sedi Cup aperte nel pomeriggio dalle 14 alle 20: