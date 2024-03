Valentina Ferragni nel Salento tra Alezio e Tuglie

Il fascino del Salento attira proprio tutti. Questa volta si tratta di Valentina Ferragni, sorella della più famosa Chiara, che sceglie il territorio come location della campagna pubblicitaria del suo brand ‘Valentina Ferragni Studio‘.

Nel frattempo, l’imprenditrice digitale, lanciatissima come influencer e produttrice di alta bigiotteria, si concede varie visite in loco e dimostra di gradire moltissimo la cucina salentina, fotografando un piatto di pasta fatta in casa con il sugo e intrattenendosi con il personale di un ristorante.

Nelle storie instagram più volte compare anche il suo apprezzamento per il nostro territorio, sottolineando la bellezza dei paesaggi e un sole caldo e accogliente che pare metta a proprio agio l’intera troupe.

Sono molti i personaggi famosi che continuano a scegliere il Salento come meta turistica per le loro vacanze o per progetti lavorativi che necessitano di location suggestive e vogliamo ben credere e sperare che con l’arrivo della bella stagione il Salento raccolga sempre più visite e approvazioni.