Una salentina protagonista alla Prova del Cuoco, sfiderà un piemontese a suon di menù

Il Salento torna ad essere protagonista nella trasmissione del mezzogiorno, condotta da Elisa Isoardi. Bisognerà attendere la puntata di lunedì, 19 novembre – in onda come di consueto dalle 11.30 su Rai1 – per conoscere Valerie Casto, la concorrente di Lecce che sfiderà a suon di menù Alessandro Grosso, di Novi Ligure.

I piatti che prepareranno grazie all’aiuto degli chef Elis Marchetti da Ancona e Riccardo Facchini da Bologna saranno giudicati dallo chef stellato Davide Pezzuto, dall’esperta gastronomica Natalia Cattelani e da Martina Colombari, “giurata per un giorno”.

Il format del programma che ogni giorno tiene incollati milioni di spettatori è ormai noto. La puntata comincerà con lo spazio, sempre molto seguito, dedicato ad uno dei prodotti di stagione. Questa volta toccherà agli spinaci, l’alimento preferito da Braccio di Ferro diventato, suo malgrado, il testimonial della capacità di quest’ortaggio di restituire vigore e forza muscolare a chi è stanco. Si inizierà con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma che preparerà una gustosissima torre di crespelle agli spinaci. Con lei, il tecnico agrario Sonia Donati e la dietologa Daniela Limonta, che sveleranno tutte le proprietà benefiche di questa verdura.

Ancora cucina. Nel «duello all’italiana», lo chef cagliaritano Nicola Vizzarri e lo chef bolognese Silvano Librenti si sfideranno nella rivisitazione di un piatto tipico: lo Gnocco Fritto, una delle specialità più sfiziose del cibo di strada emiliano.

Per la rubrica «Piatto d’autore», lo chef romano Adriano Baldassarre realizzerà delle ghiottissime polpette di coda alla vaccinara. Spazio anche alla creatività con lo chef grossetano Luca Pappagallo, che preparerà una saporita Minestra Frantoiana, una zuppa di verdure tipica della tradizione culinaria toscana

Tornerà immancabile il “borsino della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato coperto” di Novara.