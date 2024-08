Assicurazione auto: perché gli italiani preferiscono la formula online

Che dire, anche il settore delle assicurazioni auto ha subito negli anni un cambiamento profondo portato dalle nuove tecnologie. Sarebbe impensabile ormai poter stipulare un contratto o richiedere un preventivo senza utilizzare la rete.

Internet ci viene incontro in molti modi e anche gli automobilisti traggono giovamento da questo mutamento rapido e utile, soprattutto perché sanno di poter portare avanti tutte le pratiche che servono senza doversi presentare necessariamente nella sede della compagnia assicurativa. Chi vuole, però, può ancora farlo, questo è certo.

È indubbio che la formula di assicurazione auto online sia la preferita dalla maggioranza degli automobilisti italiani, ma quali sono le ragioni di questa preferenza evidente?

In questo articolo saranno analizzate le principali ragioni per cui ormai tutti optano per la soluzione online.

Perché si sceglie l’assicurazione online?

Gli italiani preferiscono l’assicurazione auto online, questo è un dato di fatto. Chiedersi le ragioni che li portano a questa scelta è abbastanza banale, considerati i vantaggi principali.

La formula online è comoda. Sì, la possibilità di fare tutto tramite pc o smartphone rende la pratica più semplice da concludere. È possibile anche confrontare più preventivi tra le varie compagnie assicurative che permettono la soluzione web. Non si tratta solo del prezzo, ma anche delle coperture, delle offerte e delle condizioni contrattuali di ognuna.

Ci sono anche le promozioni esclusive che solitamente vengono pensate per chi decide di stipulare un’assicurazione online. Si tratta di soluzioni speciali, magari riservate ai nuovi clienti o a chi rinnova una polizza già in essere attraverso il canale digitale. Questo elemento rende la scelta online più allettante rispetto a quella tradizionale.

La facilità di gestione è un altro vantaggio che apprezzano molto gli automobilisti italiani. Online si può organizzare tutto in modo più rapido e flessibile. Attraverso questo canale spesso è possibile controllare in qualsiasi momento lo stato della propria polizza, aggiungere coperture aggiuntive, richiedere modifiche e gestire le richieste di risarcimento in modo rapido e diretto.

I dettagli, però, dipendono dalla singola compagnia alla quale si decide di affidarsi.

I fattori che determinano il premio

Più o meno elevato, il premio di una polizza auto dipende da alcuni fattori. Ognuno di questi riesce a determinare l’importo totale. Ma quali sono? Scopriamoli di seguito i principali:

classe di merito : cioè il fattore che indica la probabilità di fare incidenti. In totale sono 18; agli estremi si trovano da un lato i neopatentati e dall’altro gli automobilisti esperti;

: cioè il fattore che indica la probabilità di fare incidenti. In totale sono 18; agli estremi si trovano da un lato i neopatentati e dall’altro gli automobilisti esperti; residenza : in base a dove si abita può aumentare o diminuire la probabilità di fare sinistri, ma anche di subirli. Chiaramente le compagnie assicurative tengono conto di questo dettaglio rilevante. Ad esempio, risiedere in una grande città è considerato un fattore di rischio.

: in base a dove si abita può aumentare o diminuire la probabilità di fare sinistri, ma anche di subirli. Chiaramente le compagnie assicurative tengono conto di questo dettaglio rilevante. Ad esempio, risiedere in una grande città è considerato un fattore di rischio. età del conducente : i più giovani e inesperti pagano sempre un premio maggiore perché è potenzialmente più probabile che possano fare un incidente.

: i più giovani e inesperti pagano sempre un premio maggiore perché è potenzialmente più probabile che possano fare un incidente. professione: più si utilizza l’auto, più è probabile fare incidenti. Ciò significa che probabilmente un professionista che utilizza l’auto molto spesso avrà un premio più alto.

Indipendentemente da tutti questi elementi, ogni compagnia assicurativa segue i propri parametri interni e le proprie linee guida, quindi tutto dipende da quella che si decide di scegliere.