Sigarette vendute ai minori. Tante le segnalazioni nel Salento, ecco cosa rischiano i tabaccai

Non è così raro vedere ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età fumare una sigaretta per strada, anche in compagnia. E per avere a disposizione le sigarette qualcuno deve avergliele vendute. È altrettanto comune, dunque, trovare minorenni che acquistano sigarette, ma è qui che iniziano i problemi: la vendita di prodotti a base di nicotina a chi ha un’età inferiore ai diciotto anni è vietata.

Sono tante le segnalazioni di tabaccai che per negligenza o, forse, per una mancanza di conoscenza adeguata delle normative vigenti, vendono prodotti contenenti nicotina a ragazzi che alla maggiore età non sono ancora arrivati. In coda alle altre segnalazioni, l’ultima viene da Casarano dove proprio uno di questi casi si è verificato.

Sembra quasi una cosa ordinaria, che passa inosservata: il ragazzo entra nel tabacchino, chiede un pacchetto di sigarette di sua preferenza ed il venditore non ha alcun problema a darglielo, senza chiedere un documento di identità. Secondo la legge, infatti, i venditori sarebbero tenuti a chiedere un documento di riconoscimento a meno che l’età dell’acquirente non sia evidente. Ma non sembra questo il caso del tabaccaio di Casarano e di molti altri venditori.

Cosa rischiano i venditori

I rischi per i tabaccai che violano la legge che vieta la vendita di prodotti di nicotina ai minorenni non mancano. La legge, infatti, punisce severamente i trasgressori con una sanzione che da 500 a 3mila euro. A ciò, poi, si aggiunge la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Caso ben diverso è quello dei recidivi: in caso di insistenza da parte dei trasgressori, infatti, la sanzione sale e va dai mille agli 8mila euro, a cui si aggiunge la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.

Cosa succede ai minorenni che fumano?

Dal punto di vista legale, non c’è molto da temere per i ragazzi. La legge non prevede, infatti, sanzioni per i minorenni che fumano, a meno che ciò non avvenga in luoghi dove è esplicitamente vietato (in tal caso il divieto vale anche per gli adulti). Se dal punto di vista legale non ci sono punizioni di alcun tipo, è bene tenere a mente che fumare è dannoso per la salute e che se anche non ci sono sanzioni per i ragazzi, sono proprio i più piccoli che dovrebbero assolutamente evitare di prendere il vizio.