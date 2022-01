Ventilazione meccanica controllata nelle aule delle scuole contro il covid. La buona esperienza di Miggiano

“L’aerazione rappresenta un’arma molto efficace nella lotta al coronavirus soprattutto nelle classi affollate”. E’ certamente la scuola in queste settimane di gennaio il terreno di confronto tra famiglie, insegnanti e presidi in merito alle possibilità di contagio dal covid 19 e dalla sua ultima variante ‘omicron‘. Malgrado le note ministeriali non facilitino comportamenti univoci, sembra evidente che, con tutte le difficoltà del caso, gli istituti scolastici stiano tenendo e lo stiano facendo anche bene.

A leggere ‘Orizzonte Scuola‘ e a sentire il servizio della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli su La7 che ha intervistato Alfonso D’Ambrosio, preside di Vo’Euganeo, sembra che a reggere ancora meglio siano state quelle scuole che hanno utilizzato nelle aule la ventilazione meccanica.

“La ventilazione meccanica fino a tre volte più efficace di quella naturale”

Non è certo una novità quella che spiega l’importanza della ventilazione nei locali. Ci sono studi internazionali e nazionali che dimostrano l’importanza della ventilazione forzata nelle stanze chiuse. Quella nelle aule sembra dare i suoi frutti. visto che come dice anche il direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia: “Bisogna diminuire la concentrazione del virus attraverso la ventilazione meccanica, che è fino a tre volte più efficace dell’aerazione naturale”.

Il caso virtuoso di Miggiano

Soddisfazione per questa valutazione che invita caldamente all’utilizzo di queste apparecchiature viene espressa dal sindaco di Miggiano Michele Sperti, che proprio nelle sue scuole primarie di Via Mazzini ha investito per primo nella ventilazione meccanica.

“Quando nel luglio scorso ci siamo chiesti come poter intervenire per proteggere i nostri alunni, abbiamo pensato ed investito proprio sulla vmc, la ventilazione meccanica controllata. Oggi, riconoscendo la lungimiranza del nostro progetto, possiamo con orgoglio ben dire che i nostri bambini sono al sicuro e che anche la Scuola Primaria di Miggiano è un esempio virtuoso!”

Già, perchè presso la Scuola Elementare di Via Mazzini a Miggiano nel luglio scorso è stato realizzato un complesso sistema di areazione controllata, purificata e climatizzata, mediante l’utilizzo di estrattori d’aria e recuperatori di calore di ultima generazione che favoriscono un ricambio permanente di 500 metri cubi all’ora.

L’impianto, così efficientato, in buona sostanza, conserva d’inverno il calore delle pareti e dei soffitti radianti già installati e, nei mesi caldi, finanche il raffrescamento. Ciò non solo in tutte le aule ma anche negli atri e negli uffici, raggiungendo così una climatizzazione integrale ed adeguata a tutte le temperature dell’anno.