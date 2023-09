Soffia forte lo scirocco e svuota le spiagge leccesi. Ma da oggi riprende la tramontana

Tramontana per tutta l’estate e adesso scirocco. Il vento meno gradito, quello che nessuno vuole tranne i villeggianti delle marine di Lecce e di Melendugno, a patto però che sia leggero e non certamente così spietato come nelle ultime ore.

O almeno questo fino a ieri, visto che da oggi ha ripreso la classica tramontanella…

Spiagge di Torre Chianca, Frigole, San Cataldo, Torre Specchia e San Foca letteralmente spazzate da venti di burrasca da sud e sud est nelle ultime 48 ore, che da nelle prossime ore dovrebbero cambiare e provenire dai quadranti settentrionali. A fine estate la tramontana ci sta, il problema è che chi aveva la barca sarà uscito in mare non più di tre volte in tutta l’estate, oggi poco importa perché l’estate è passata.

Meglio così, almeno respiriamo, perché un settembre tanto caldo e afoso si era visto raramente e l’autunno appare come una benedizione. La pioggia, che ci vuole, il fresco, che desideriamo, sono un regalo per tutti.

Appuntamento alla prossima estate, tanto, come opportunamente segnalato dagli operatori turistici, il turista intelligente non fa le vacanze ad agosto e non aspetta certo il caldo per andarsene in ferie.