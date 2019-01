Verde e rosso nello stesso momento: ancora guai tecnici per il semoaforo di viale Giovanni Paolo II

Non è la prima volta che accade: evidentemente ci dovrà essere una sorta di “difetto di fabbrica” nel sistema che regola i semafori in viale Giovanni Paolo II, già Viale dello Stadio. In passato più di una volta, infatti, il sistema è andato in tilt, segnalando contemporaneamente su tutte le vie regolate, la luce rossa (guarda di seguito il VIDEO). Una sorta di stop generale, rispettato da decine di automobili, rimasti tutti immobili, per timore di ricevere una multa dal photored presente sul viale, all’intersezione con via Stano e via Cavoti.

Oggi un altro ‘disguido tecnico’. Giungono varie segnalazioni da parte degli automobilisti leccesi riguardo un nuovo guasto dei semafori. Questa volta ad accendersi contemporanea sono tutte le luci, rosse, gialle e verdi.

“In questo modo, anziché uno strumento per regolare il traffico sull’importante arteria, diventa una vera e propria insidia stradale per l’inevitabile incertezza che crea tra i conducenti dei veicoli in transito”. A dirlo è Giovanni D’Agata, Presidente dello Sportello dei Diritti, il quale prosegue. “Ci risulta che il problema sia stato prontamente segnalato anche ai Vigili Urbani ma ancora nessun è intervenuto, come accade spesso a Lecce, ove la Polizia Municipale manifesta la massima solerzia e intransigenza nel contestare qualsiasi infrazione al Codice della Strada, mentre non appare sempre pronta in queste situazioni che richiederebbero un immediato intervento di almeno una pattuglia in loco.

Ed allora, è bene comunque informare tutti gli automobilisti che percorreranno viale Giovanni Paolo II di prestare la massima attenzione finché il problema non verrà risolto”, conclude D’Agata.