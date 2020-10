Rischio idrogeologico e covid-19 in provincia di Lecce, svolto un vertice in Prefettura

In occasione della seconda edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri con Direttiva 1° aprile 2019, nella mattinata di oggi si è svolta una videoconferenza con il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva; con i sindaci del territorio; le Forze dell’Ordine e tutte le componenti del sistema Protezione Civile.

Il rischio idrogeologico e idraulico è stato l’argomento trattato nel corso della riunione durante la quale si è fatto il punto si è fatto il punto sui rischi sistema di prevenzione e gestione dei rischi in materia e sulle progettualità tese a mitigare il pericolo.

Durante il meeting sono stati affrontati diversi aspetti che interessano in generale il sistema regionale e provinciale della Protezione Civile, dal sistema di allertamento al tema delle pianificazioni, all’attività di volontariato organizzato, non trascurando il tema della pandemia da Civid 19.

Dopo l’intervento iniziale del Prefetto, Maria Rosa Trio, è stata la volta della relazione della rappresentante del “Servizio di protezione Civile della Regione Puglia” che ha illustrato il network regionale per la sicurezza dei cittadini, la rete dei presidi territoriali per la vigilanza e il monitoraggio degli eventi idraulici in collaborazione con l’Arif e l’Università degli Studi di Bari per la predisposizione e l’aggiornamento della carta del rischio degli incendi boschivi.

Il rappresentante del “Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia”, infine, ha chiarito le linee di finanziamento inerenti gli interventi, descrivendo i vari stadi di avanzamento di ciascuna con particolare riferimento a quelli che interessano la provincia di Lecce.