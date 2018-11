“Viaggio nelle carceri”, la giudice costituzionale De Pretis fa tappa a Lecce

Arriva anche a Lecce il “Viaggio nelle Carceri”. Il ‘tour’ lanciato dalla Corte Costituzionale venerdì segnerà la tappa salentina con la Giudice Daria de Pretis: prima nel carcere di “Borgo San Nicola”, poi nelle aule dell’Università del Salento.

Per il programma “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri” – ideale continuazione del Viaggio nelle scuole – il magistrato di Palazzo della Consulta giungerà a Lecce dove dapprima si recherà nella sezione femminile della casa circondariale di “Borgo San Nicola”, dove risponderà a 15 domande rivolte direttamente dalle detenute, per poi incontrare gli studenti del corso di laurea di Giurisprudenza, negli spazi del Rettorato in Piazzetta Tancredi.

Il progetto ‘Viaggio nelle carceri’ è stato deliberato dalla Corte l’8 maggio scorso e, in continuità con il ‘Viaggio nelle scuole’, risponde anzitutto all’esigenza di aprire sempre di più la Consulta alla società, per diffondere e consolidare la cultura costituzionale.

“L’incontro ‘fisico’ con porzioni del Paese reale – precisa una nota – esprime poi l’esigenza di uno scambio di conoscenze e di esperienze in funzione di una piena condivisione e attuazione dei valori costituzionali. Con la scelta del carcere, la Corte intende anche testimoniare che la ‘cittadinanza costituzionale’ non conosce muri perché la Costituzione appartiene a tutti. Ad assistere all’appuntamento anche gli studenti di Esecuzione Penale del Prof. Rossano Adorno.

Dopo l’incontro-confronto con le detenute salentine e la visita negli spazi di “Borgo San Nicola”, il seminario con gli studenti. “La Corte Costituzionale raccontata da un suo Giudice” è il titolo del convegno organizzato dalla cattedra di Giustizia Costituzionale (curato dal Prof. Michele Troisi), in collaborazione con quella di Diritto Costituzionale (con i professori Vincenzo Tondi Della Mura e Mario Esposito).

Al seminario prederanno parte anche il Magnifico Rettore Vincenzo Zara, la Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche Manolita Francesca, il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali Luigi Melica e il direttore del Master in Principi e Regole della P.A. Pier Luigi Portaluri. Appuntamento alle ore 15.45.