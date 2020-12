Un viaggio virtuale tra le bellezze d’Italia, al via un nuovo service del Lions Club “Lecce Tito Schipa”

Un viaggio virtuale tra le bellezze e i luoghi di interesse di diverse città d’Italia, stando comodamente a casa, attraverso una video chiamata in tempo reale, è questo il nuovo progetto del Lions Club “Lecce Tito Schipa”, presieduto dall’Avvocato Luisa Frassanito.

Grazie alla collaborazione con una multinazionale italiana con sede a Milano partirà a breve questo service pensato per chi ha difficoltà a uscire, per chi vive in solitudine, per gli anziani, per chi ha problemi di deambulazione e per chi non può spostarsi per motivi economici.

Le ragazze che lavorano per questa società, residenti in tutta Italia, proporranno percorsi culturali per le vie della città in cui risiedono, dando la possibilità a chi usufruirà dell’iniziativa di prenotarsi in giorni e orari prestabiliti.

Nel corso dell’appuntamento la persona che si è prenotata riceverà una video chiamata che la “accompagnerà” per qualche ora tra le bellezze ed i luoghi di interesse culturale di quella città.

L’utente dovrebbe solo essere in possesso di uno smartphone. È fondamentale, ai fini della riuscita del service, che i fruitori abbiano capacità di interagire.

“Mi auguro che questa iniziativa possa essere di supporto alle tante persone che, per vari motivi, sono impossibilitate a viaggiare”, afferma Luisa Frassanito. “Quello che spero inoltre, è che si possa essere di aiuto a chi vive una condizione di difficoltà dovuta alla solitudine, anziati tra tutti, per regalare un momento di svago”

Chiunque sia interessato a partecipare può scrivere agli indirizzi mail luisafrassanito@libero.it e nadiapisanello@libero.it.