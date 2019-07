Lavori per la rete fognaria, viale Francesco Lo Rè chiuso al traffico per un mese

Per un mese viale Francesco Lo Rè sarà chiuso al traffico veicolare per permettere i lavori di scavo per il potenziamento della rete fognaria a servizio dell’abitato di Lecce. Ad informare la cittadinanza è l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis. Niente auto, quindi, nel tratto compreso tra piazza Italia, di fronte porta San Biagio e il monumento dei Caduti e l’incrocio con via Duca degli Abruzzi.

La data che gli automobilisti dovranno segnare in rosso sul calendario è quella di lunedì, 8 luglio. Dalle 7.00 del mattino, infatti, la strada nel cuore del centro storico di Lecce sarà off-limits per garantire l’esecuzione dei lavori che dovrebbero terminare alle 17.00 del 9 agosto. Un mese esatto.

L’alternativa

Per ridurre i disagi e per by-passare il tratto di viale Lo Rè chiuso, sarà adottato il doppio senso di marcia lungo viale Otranto, da piazza Italia a via Duca degli Abruzzi.

Sono esclusi, dal solo divieto di transito, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, i veicoli dei residenti e frontisti del tratto che potranno passare esclusivamente per raggiungere i propri accessi carrabili con obbligo di ingresso e uscita dall’incrocio di via Duca degli Abruzzi con viale Francesco Lo Rè.

Si prega pertanto, di prestare attenzione alla nuova segnaletica stradale e relativa deviazione del traffico veicolare.