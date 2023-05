‘Non ci sono mezzi e personale’, il grido di allarme dei Vigili del Fuoco di Lecce

Emergenza mezzi e personale, il sindacato dei Vigili del Fuoco lancia il grido di allarme. A Lecce e nel Salento la situazione sembra essere al collasso.

“Mancano qualificati operativi impiegabili nelle squadre di pronto intervento, vi sono problemi nella formazione di autisti, che risultano in numero inferiore rispetto alla reale necessità, così come il personale assegnato alla sala operativa. I mezzi fuoristrada, indispensabili per affrontare gli incendi estivi, sono sovente fuori servizio e quelli ancora circolanti sono prevalentemente vecchi, spesso con oltre 300.00 Km, gestiti pessimamente, allestiti dozzinalmente, ignorando quello che la tecnica attuale mette a disposizione per garantire efficacia ed efficienza, senza tralasciare che condizioni come quelle descritte incidono anche sulla sicurezza degli operatori“.

Alla vigilia della stagione estiva, con il rischio incendi alle porte, il Conapo e la Cgil scrivono una nota dura nota stampa a firma di Gerardo Altamura e Pasquale Cirillo.

‘La situazione del Comando Vigili del Fuoco di Lecce è al collasso. È difficile immaginare che sia possibile raggiungere in tempo condizioni di operatività tali da poter essere definite quanto meno sufficienti rispetto agli standard che dovrebbero essere garantiti’.

Finora il tempo e le temperature non proprio estive hanno fatto sì che il problema slittasse, ma la canicola è alle porte. E con essa l’esponenziale rischio incendi. Eppure al Comando Provinciale di Lecce si denuncia la problematica cronica della carenza di personale, mezzi (che sono inoltre il più delle volte inadatti, vecchi e malconci) ed attrezzature.

‘La nostra preoccupazione – scrivono i sindacalisti – è rivolta alla sicurezza degli operatori e dei cittadini.

In questi primi giorni di anticipo di estate il personale operativo dei Vigili del Fuoco sta rivivendo la stessa storia degli anni passati: la stagione degli incendi estivi è arrivata e, anche questa volta, l’apparato di soccorso del Comando non è pronto. Pur essendoci stato tutto il tempo necessario per la loro sistemazione, gli automezzi non sono pronti e quando lo saranno, a parte due o tre casi, rimarranno comunque inadeguati allo scopo, perché di caratteristiche solo parzialmente adatte al lavoro per il quale sono utilizzati”.

Del resto il problema non riguarda solo gli incendi, poiché il servizio di soccorso portato dai Vigili del Fuoco: incidenti stradali, incendi di abitazioni, soccorso alle persone, incidenti sul lavoro, ricerca delle persone disperse, ecc.