Coronavirus, Villa bianca sospende i ricoveri. E mette a disposizione posti letto e professionalità

Villa Bianca, la Casa di Cura specializzata nella chirurgia ortopedica e nella riabilitazione, ha deciso di sospendere tutti i ricoveri fino al 31 marzo. La scelta di restare aperti solo per effettuare occasionali interventi di traumatologia non solo avrebbe esposto decine di operatori sanitari, tecnici e amministrativi a rischi infettivi, ma sarebbe andata contro le regole di buon senso e le disposizioni degli ultimi giorni, comprese quelle regionali che hanno ordinato la sospensione di ogni attività di ricovero non urgente.

«Abbiamo responsabilmente, scelto di fermarci» si legge nella nota della clinica che insieme alla comunicazione della ‘sospensione’ inviata a Regione ed Asl ha voluto scrivere nero su bianco la disponibilità a mettere a disposizione professionalità e posti letto per far fronte all’emergenza. Insomma, Villa Bianca è pronta ad essere operativa in 24 ore se verrà richiesto.

Certo, una struttura non si può fermare del tutto in attesa del picco di contagi, previsto per fine marzo-inizio di aprile. Continueranno le attività ambulatoriali di controllo per i pazienti dimessi ed eventuali richieste di prestazioni in urgenza, gestibili ambulatorialmente, potranno essere garantite nelle medesime giornate.

Per le urgenze sanitarie, invece, è attivo tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00 il numero 328 6740335. Per ogni altra esigenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00, il numero 0832 233317.

“Andrà tutto bene”, concludono.