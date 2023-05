La dea bendata bussa in casa a Minervino di Lecce, vinti 100mila euro al 10eLotto

100mila euro sono una somma importante che può consentire di fare fronte a qualche necessità.

La dea bendata torna a bussare nel Salento e questa volta a Minervino di Lecce.

Nella giornata di ieri, infatti, con una giocata, è stata realizzata una la vincita.

Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i nove numeri giocati con i venti numeri estratti, centrado un 9 doppio oro, la più alta vincita nelle estrazioni di ieri.

La lotteria dei Monopoli di Stato si conferma un gioco di successo. Nel concorso del 30 maggio 2023 ha distribuito premi per 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,6 miliardi di euro in questo 2023.

