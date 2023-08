Muro Leccese fa festa con il Lotto, vinti oltre 126mila euro

La Dea Bendata torna a fare l’occhiolino al Salento.

È di Muro Leccese il fortunato vincitore di uno dei giochi più popolari tra gli italiani. Il Lotto da ieri gli avrà cambiato un po’ la vita, anche se ancora è mistero sulle sue generalità.

Il fortunato ha puntato 1,50 euro e deciso di giocare una cinquina su tutte le ruote per vincerne, alla fine dell’estrazione dei numeri oltre, 126mila, Lo scommettitore ha giocato la combinazione vincente, 10-48-52-73-90.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 683 milioni di euro in questo 2023.