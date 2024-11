Colpo da 200mila euro al 10eLotto ad Aradeo, è l’ottava vincita più alta del 2024 in Puglia

Aradeo esplode di gioia per un’importante vincita al 10eLotto!

Nel concorso di sabato 9 novembre 2024, un fortunato giocatore, ha centrato un’incredibile vincita di 200mila euro grazie a un 8 Doppio Oro.

Come riportato da Agipronews, questa vincita si classifica all’ottavo posto tra le più alte del 2024, a testimonianza di quanto il 10eLotto continui a regalare emozioni forti ai suoi giocatori.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 13,4 milioni di euro in tutta Italia, portando a 3,2 miliardi di euro il montepremi complessivo erogato da inizio anno. Numeri che confermano il successo di questo gioco e la sua capacità di far sognare milioni di italiani.