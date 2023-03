Lecce fa festa con il 10eLotto, vinti nel capoluogo 20mila euro

Quasi 100mila euro distribuiti nel Salento in meno di 10 giorni, è questo, al momento, il bilancio di marzo, per quel che riguarda le lotterie, mese che non solo è partito molto bene, ma soprattutto continua a essere generoso per quel che riguarda il 10eLotto.

Dopo i 20mila euro vinti a Taviano lo scorso 2 marzo, i 50mila di Squinzano il 7, ieri è toccato al capoluogo fare festa.

A Lecce, infatti, un fortunato scommettitore, ha centrato un “8 doppio oro”, che ha fruttato la somma di 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 769,5 milioni dall’inizio dell’anno.