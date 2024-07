Festa grande a Melendugno, giocatore incassa 22.500 euro al 10eLotto

Un’ondata di entusiasmo ha travolto la comunità di Melendugno. Un fortunato giocatore ha infatti centrato una vincita al 10eLotto, aggiudicandosi ben 22.500 euro nel concorso di giovedì 25 luglio.

A rendere ancora più speciale questa vincita è stato il “6” realizzato con l’opzione Extra, che ha amplificato la gioia del vincitore. L’estrazione istantanea ha regalato emozioni indimenticabili a questo fortunato cittadino

Questa vincita si inserisce in un periodo in cui il 10eLotto, nell’ultimo ultimo concorso ha distribuito ben 18,6 milioni di euro, confermando la popolarità di questo gioco e la sua capacità di far sognare milioni di italiani. Da inizio anno, la lotteria ha già distribuito oltre 2,2 miliardi di euro, un dato che sottolinea il suo successo costante.