La dea bendata bussa in casa a Giurdignano, vinti 100mila euro al 10eLotto

100mila euro sono una somma importante che può consentire di fare fronte a qualche necessità.

La dea bendata torna a bussare nel Salento e questa volta a Giurdignano.

Nella giornata di venerdì 13 ottobre, infatti, nella cittadina salentina, è stata realizzata la vincita.

Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i nove numeri giocati con i venti numeri estratti, centrando un 8 doppio oro, con una giocata di soli 3 euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,9 miliardi di euro in questo 2023.