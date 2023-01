La fortuna chiude con il botto nel Salento, vinti a Squinzano 50mila euro al 10eLotto

Il 10eLOTTO si conferma un gioco di successo e particolarmente affezionato al territorio pugliese, premiandolo anche nell’ultima estrazione dell’anno.

In particolare la fortuna ha nuovamente baciato il Salento, dove, a Surbo sono stati vinti 50mila euro.

Il fortunato giocatore ha scelto la modalità Frequente, ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i numeri giocati con i 20 numeri estratti centrando un 9 Oro e realizzando, così, una vincita così importante.

L’ultimo concorso del 10eLotto del 2022 ha distribuito premi per 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,7 miliardi durante tutto l’anno.

Ma non finisce qui, perché la “Dea Bendata” è stata generosa con la provincia di Lecce nella più classica delle lotterie, quella del Lotto. A Surbo, infatti, sono stati vinti altri 14.500 euro.

L’ultimo concorso del Lotto del 2022 ha distribuito 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera il miliardo di euro in tutto l’anno.