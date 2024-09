Violenza ai sanitari, Cisl Medici Lecce: ‘buon passo avanti con il decreto legge ma servono risorse’

La Cisl Medici di Lecce plaude all’approvazione del nuovo decreto legge che introduce misure più severe contro le aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Un provvedimento che, secondo il sindacato, restituisce dignità a chi ogni giorno è in prima linea per la salute dei cittadini.

“Finalmente le pene per chi aggredisce medici e infermieri saranno più severe”, ha dichiarato Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl e reggente della Cisl Medici. “È un segnale importante, ma non basta”.

Serve più sicurezza nei presidi sanitari

La Cisl Medici sottolinea l’importanza di potenziare i servizi di sorveglianza e videosorveglianza all’interno delle strutture sanitarie. “Le nuove norme sono un passo avanti, ma per renderle efficaci servono risorse economiche”, ha aggiunto Ganga.

Il sindacato chiede inoltre un maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro, che devono investire nella reputazione dei professionisti sanitari e rafforzare i processi assunzionali.

Le proposte della Cisl

Nel corso del confronto con il Ministero della Salute, la Cisl ha avanzato diverse proposte per contrastare efficacemente la violenza nei confronti degli operatori sanitari, tra cui:

– Riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale: per garantire una maggiore tutela legale ai professionisti sanitari;

– Aggiornamento dei DVR aziendali: per valutare in modo specifico il rischio di aggressioni nelle diverse aree delle strutture sanitarie;

– Segnalazione obbligatoria alla Procura: per perseguire penalmente gli aggressori;

– Costituzione di parte civile: per tutelare i diritti delle aziende sanitarie e dei singoli professionisti;

– Risarcimento del danno d’immagine e esistenziale: per compensare i danni subiti dalle vittime di aggressioni.

Le parole di Fernando Monteforte, segretario territoriale Cisl Medici di Lecce

‘La Cisl Medici Lecce esprime apprezzamento per il nuovo decreto legge che introduce le nuove misure urgenti per contrastare la violenza sugli operatori sanitari – afferma Fernando Monteforte

Segretario Territoriale Cisl Medici Lecce -. Finalmente dopo tante aggressioni vengono inasprite le pene e le sanzioni per chi si rende responsabile di tali crimini. Si tratta di un dl che restituisce importanza a chi si occupa della salute dei cittadini e garantisce ogni giorno cure e assistenza. Tuttavia occorre incrementare i servizi di sorveglianza, videosorveglianza e portierato. È evidente che occorrano fondi per far sì che le norme diventino efficaci’.