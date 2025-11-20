I Carabinieri di Lecce si preparano a celebrare la “Virgo Fidelis”

I Carabinieri della Provincia di Lecce si preparano a celebrare alle ore 18.00 di domani sera, 21 novembre, la ricorrenza della loro patrona, Maria Virgo Fidelis, che coincide anche con la giornata dell’orfano e con l’84° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, attraverso una solenne celebrazione religiosa che si svolgerà presso la Cattedrale di Lecce.
La celebrazione, che sarà officiata da S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta e vedrà la partecipazione di tutte le Autorità religiose, civili e militari della Provincia di Lecce.
Saranno presenti anche numerosi Carabinieri in servizio presso tutti i reparti dislocati nell’intera provincia salentina, il Comandante Provinciale Colonnello Andrea Siazzu, insieme a una folta rappresentanza di Carabinieri in congedo residenti nella provincia con tutti i familiari.