Visioni di futuro e sfilate di sogni ai ‘Dialoghi sotto le stelle’ di Tricase

Eugenio Montale le chiamava ‘occasioni‘, ovvero incontri con persone che risvegliano i ricordi del passato o attivano la visione di scenari futuri, momenti speciali che ti obbligano a fare i conti con quello che hai fatto e con ciò che sei pronto per fare. Nel corso degli anni ‘I Dialoghi sotto le stelle‘ organizzati dall’ IISS ‘Don Tonino Bello‘ – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte‘ di Tricase-Alessano-Poggiardo sono diventati proprio questo, lo specchio di un intero anno scolastico, lungo, pieno, veloce, vivace. L’occasione, quindi, per restituire al territorio i progetti realizzati, lo stato d’avanzamento di quelli in fieri, l’impatto atteso di quelli futuri. Restituire non solo trasparenza gestionale ma anche il portato di energia, sogni e valori che gli studenti iscritti sanno dare alla scuola, animandola.

Un vero e proprio successo, poi, le sfilate di moda sotto le suggestive luci serali di Piazza Codacci Pisanelli, a Tricase, dove gli abiti creati dalle docenti e dalle studentesse dell’indirizzo Moda dell’Istituto tricasino hanno sfilato in passerella, incantando il numeroso pubblico presente, impreziositi dai gioielli pensati e artisticamente realizzati in quell’altra fucina di talenti che è il ‘Nino Della Notte’ di Poggiardo.

Le creazioni sartoriali, frutto della fantasia e del talento di studenti e docenti, hanno messo in luce la loro maestria sartoriale e la loro capacità di interpretare le tendenze, evergreen o di nuova genesi, del mondo della moda.

L’evento, oltre a rappresentare un’importante occasione di visibilità per i giovani talenti dell’istituto del Capo di Leuca, è stato anche un momento di condivisione e di aggregazione per la comunità di Tricase.

Un omaggio al Made in Italy

La sfilata di moda è stata anche un omaggio al “Made in Italy” e alla tradizione sartoriale pugliese. Gli abiti presentati, infatti, sono stati realizzati con materiali di alta qualità e con una cura artigianale che contraddistingue la produzione italiana.

L’impegno del ‘Don Tonino Bello’ – ‘Nino Della Notte’

L’organizzazione di “Dialoghi sotto le stelle” conferma l’impegno dell’ istituto scolastico nel promuovere la formazione dei giovani nei settori dell’artigianato e della moda. L’istituto, infatti, offre agli studenti un percorso didattico completo che li prepara ad entrare nel mondo del lavoro con competenze e professionalità di alto livello.

Un futuro brillante per i giovani stilisti

La serata si è conclusa con un grande applauso da parte del pubblico, che ha apprezzato la bellezza e l’originalità delle creazioni degli studenti.

I giovani stilisti hanno dimostrato il loro talento e la loro passione per la moda e sono pronti a conquistare il loro posto nel panorama fashion nazionale ed internazionale.

Del resto, per il settore Produzioni Artigianali per il Made in Italy le sfilate di moda sono strumenti importanti per promuovere il percorso formativo sul territorio, avvicinando le nuove generazioni a professionalità che, pur nella tradizione, si rinnovano continuamente nelle tecnologie e nei materiali. Il ‘Don Tonino Bello’ – ‘Nino Della Notte’ di Tricase-Alessano-Poggiardo, guidato dalla dirigente Annalena Manca si pone di promuovere nei giovani il gusto del bello, la progettualità tecnica, la manualità sartoriale, elementi che hanno reso grande nel mondo il Made in Italy.

E a proposito di futuro, importante è stato il momento in cui a dialogare con i presenti sono stati il Presidente dell’ ITS Aerospazio Puglia, Antonio Ficarella e il Direttore dell’ ITS ‘Miti’ della Moda, Giuseppe Negro, che hanno illustrato le grandi potenzialità degli istituti tecnologici superiori e la loro capacità di garantire un elevato placement (leggi: collocamento lavorativo) a chi li frequenta nella loro intera durata biennale.

Emozionante il riconoscimento dato ai diplomati del corso serale, uomini e donne che, tra gli impegni di lavoro e di famiglia, hanno riscoperto il valore del raggiungimento di un importantissimo obiettivo formativo.

Insieme a quella degli organizzatori del Presepe Vivente di Tricase, importanti sono state le presenze di Antonio Ciriolo, Presidente del GAL Capo di Leuca, Ivan Botrugno, presidente dell’ Associazione ‘Apertamente‘ di Andrano, organizzatrice insieme con il ‘Don Tonino Bello‘ della Festa della Scienza, Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce, Salvatore Musarò, Sindaco di Andrano, Lina Tarantino, Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Poggiardo.