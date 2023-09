L’Ambasciatore dello Sri Lanka Jagath Wellawatte, in vista alla Questura di Lecce

L’Ambasciatore dello Sri Lanka Jagath Wellawatte, in vista alla Questura di LecceIn questo primo fine settimana di settembre, l’Ambasciatore dello Sri Lanka in Italia S.E. Jagath Wellawatte, con sede ufficiale a Roma, si trova in visita a Lecce per dare l’opportunità ai concittadini della comunità Srilankese nel capoluogo e di tutta la Puglia e zone limitrofe, di un disbrigo immediato di pratiche urgenti, assicurando un servizio consolare mobile nelle giornate del 2 e 3 settembre.

L’ambasciatore ha fatto visita personalmente al Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeoesprimendo la sua profonda gratitudine per la collaborazione prestata dalla Polizia di Stato, impegnata nei servizi che garantiranno una serena e sicura permanenza all’Ambasciatore nel nostro territorio.