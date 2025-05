L’Arcivescovo Michele Seccia in visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Nella mattinata di oggi, l’Arcivescovo di Lecce S.E. Rev.ma Mons. Michele Seccia si è recato in visita pastorale presso la Caserma “Giovanni Miccoli”, sede del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Lecce, ove è stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Ciotti e dal Capo Servizio Assistenza Spirituale, 2° Cappellano Militare Capo don Bartolo Longo.

Nel corso dell’incontro, l’Arcivescovo ha espresso la sua vicinanza al personale del Reparto, riconoscendo il valore del contributo che le Fiamme Gialle offrono quotidianamente per garantire la legalità economicofinanziaria a tutela della collettività, manifestando il proprio apprezzamento per i sacrifici che i Finanzieri affrontano costantemente per il bene del Paese e dei cittadini.

A seguire Monsignor Seccia, dopo un momento di preghiera, ha impartito la benedizione a tutti i presenti ed ai locali della struttura militare.

Al termine della visita il Comandante Provinciale, a nome di tutti i Finanzieri salentini, ha ringraziato l’Arcivescovo per la vicinanza e l’attenzione manifestate nei confronti del Corpo, formulando i migliori auguri per la sua missione pastorale.