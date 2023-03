Il Contrammiraglio Vincenzo Leone incontra il Prefetto di Lecce Rotondi

Nella giornata di ieri, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica, Contrammiraglio Vincenzo Leone, accompagnato dal Comandante in II della Capitaneria di Porto di Gallipoli, si è recato in visita istituzionale presso la Prefettura di Lecce per incontrare il Prefetto, Luca Rotondi.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività che quotidianamente la Guardia Costiera svolge per consentire il regolare e sicuro svolgimento dei traffici marittimi e per la tutela dell’ambiente, alla luce delle peculiarità tipiche del territorio costiero pugliese.

Il numero uno di “Via XXV Luglio”, che già il 2 marzo aveva incontrato il Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pasquale Vitiello, ha ringraziato il Contrammiraglio Leone per l’incontro e ha, ancora una volta, evidenziato l’importanza del ruolo della Guardia Costiera nei vari contesti che la coinvolgono, manifestando la propria gratitudine per tutto quanto viene messo in campo per la sicurezza del mare e della collettività.