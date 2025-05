Dal Paese delle Aquile al Salento per scambiare buone prassi, una delegazione albanese visita la Provincia di Lecce

Quattro giorni di studio e di esperienza diretta sul campo per conoscere le buone prassi del territorio salentino da esportare in Albania. Con queste finalità, da ieri e fino al 22 maggio, la Provincia di Lecce ospita una delegazione di imprenditori e operatori albanesi.

L’iniziativa è uno degli step previsti dal progetto “Resilienza Marginale – Il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”, che vede come capofila Regione Puglia e, come partner, Provincia di Lecce, Regione di Valona, Municipalità di Valona e di Himara, Comune di Casalvecchio di Puglia, Biznes Albania e GAL Meridaunia, Anci Puglia, Agenzia Nazionale della Diaspora, Ministero dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale.

L’iniziativa ha preso il via, alle 11 di ieri, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, dove il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il dirigente del Servizio Politiche europee Carmelo Calamia hanno accolto la delegazione albanese. Nel corso dell’incontro si sono presentate le attività progettuali, con la partecipazione della Regione Puglia.

Dal pomeriggio e fino a giovedì 22 maggio, il programma si snoderà attraverso incontri e scambi di esperienze, visite guidate presso aziende agricole del territorio salentino specializzate nella produzione di vino, olio, prodotti caseari, coltivazione di fiori e piante e in aziende agrituristiche. Spazio anche al patrimonio storico e culturale, con la visita all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, un tempo monastero di rito bizantino abitato da monaci italo – greci, poi centro di produzione agricola specializzato nella lavorazione delle olive.

L’organizzazione della visita – studio è stata realizzata in collaborazione con Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) – Area Salento di Lecce, che ha messo a disposizione i propri esperti nel campo della attività ed iniziative orientate alla qualificazione dell’agricoltura e del mondo rurale, oltre che nella gestione di allevamenti e nei diversi processi di trasformazione delle materi prime.

Finanziato dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), il progetto Resilienza Marginale coinvolge realtà pugliesi e albanesi e viene attuato secondo i principi dell’economia circolare. Un esempio di cooperazione che ha permesso di dar vita ad un’interazione attiva con un obiettivo: lo sviluppo, la valorizzazione e l’ economia circolare dei territori.

La Provincia di Lecce, in particolare, svolge un ruolo di supporto alle iniziative volte a favorire la formazione e l’accesso al credito di nuove imprese e di microimprese già esistenti nella Regione di Valona (precisamente nel territorio del Comune di Himara), operanti nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento.

La visita studio della delegazione albanese nel Salento segue la missione in Albania, che ha visto protagonisti, nel mese di marzo, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Himara e Business Albania.