Tre giorni di apertura settimanale e visite guidate gratuite, le Mura Urbiche si svelano a turisti e cittadini

Si parte giovedì 23 giugno e si chiude il 17 settembre, tre giorni di apertura settimanale (giovedì, venerdì e sabato), tre turni di visite guidate al giorno (alle 18.00, 19.00 e 20.00) e, soprattutto gratuitamente.

Novità importante per le Mura Urbiche di Lecce che, con l’inizio della stagione estiva, saranno, ripetiamo, gratuitamente fruibili al pubblico, grazie a una scelta dell’Amministrazione Comunale, che deciso di intervenire con un contributo economico per offrire a tutti, residenti e turisti, l’opportunità di scoprire il complesso murario risalente al ‘500. L’ingresso e le visite saranno curati da ArtWork, d’intesa con la con la società Mediafarm.

“Da Assessore al Turismo ci tenevo tanto a dare questa notizia, Lecce sta registrando un innalzamento delle presenze turistiche e insieme all’Assessore Cicirillo abbiamo trovato le risorse per aprire questo nostro gioiello di famiglia. Il fattore importante è che tutto sarà gratuito e, soprattutto, si svolgeranno visite guidate. È questo un modo per fare sì che cittadini e turisti prendano contezza di questo nostro monumento. Cercheremo di creare un nuovo polo di attrazione che parta da quell’area, arrivando a visitare l’intero centro storico”, ha affermato nel corso della presentazione dell’iniziativa l’Assessore al Turismo Paolo Foresio.

“Le visite guidate saranno destinate a cittadini e turisti e all’interno delle Mura si svolgeranno una serie di iniziative culturali che faranno da cornice all’attrattività del luogo. Faremo in modo che questo diventi uno spazio della cittadinanza e dei visitatori e di dare vita a un polo culturale di grande importanza. Per quel che riguarda il bando per la gestione è pronto per la pubblicazione e si trova presso l’ufficio gare e queste aperture temporanee servono anche per avere riscontro, circa la bontà delle nostre iniziative”, sono state, invece, le parole dell’Assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo.

“Abbiamo accolto con piacere e senso di responsabilità la richiesta di mettere a disposizione le Mura, perché Lecce non è solo barocco e questo è uno spazio molto importante dal punto di vista artistico e culturale. È importante che questo complesso venga raccontato e si svolgano visite guidate, sono un ambiente complesso da conoscere e va spiegato per bene. Questo, siamo certi, darà maggiore impulso al sito, siamo pronti, da domani inizieremo a sistemare i luoghi e giovedì si parte. Tutti potranno accedere prenotando il biglietto gratuito in modo da avere un riscontro importante. Sono molto soddisfatto per il riscontro che stiamo avendo con le nostre iniziative. L’ascensore del Campanile del Duomo ha registrato circa 7.000 presenza dalla messa in funzione e dell’apertura di Palazzo Vernazza, si stanno rispettando nei fatti i migliori scenari che avevamo preventivato, quando si è realizzato il business plan”, ha dichiarato il Presidente di ArtWork Paolo Babbo.

Infine, a parlare è stato Euclide Della Vista, amministratore di Mediafarm Srl: “Continuiamo a sostenere le iniziative del Comune, tra cui la fruizione al pubblico di Palazzo Vernazza e adesso le Mura urbiche. Abbiamo accolto le proposte degli assessori Foresio e Cicirillo mettendo a disposizione le nostre professionalità e crediamo fortemente di poter fare un ottimo lavoro per questa stagione estiva”.

Le visite guidate saranno fruibili con prenotazione obbligatoria e ticket gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili (30 persone per ogni turno). Il biglietto è disponibile esclusivamente dalla biglietteria online www.artworkcultura.it e puù essere esibito in formato cartaceo o su dispositivo mobile.