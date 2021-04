Una visita ortopedica gratis alle persone bisognose, l’iniziativa del dottor Bruno e Pronto Soccorso dei Poveri

Non è mai abbastanza la solidarietà in tempi di difficoltà. Sono tantissimi i salentini che sono in difficoltà, a causa della pandemia che imperversa e la platea di poveri aumenta sempre più. A soccombere all’impatto economico di una crisi già troppo lunga sono le necessità primarie che non tutti sono in grado di soddisfare.

Fare la spesa o pagare le bollette possono diventare un lusso. Addirittura impensabile, invece, accedere a visite mediche. È proprio per questo che il dottor Bruno a Novoli ha deciso di offrire visite gratuite ai poveri che non possono permetterselo.

A raccogliere l’iniziativa è stata l’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri che da sempre si occupa dei più bisognosi. Per chiedere un appuntamento al dott. Bruno basterà chiamare l’Associazione guidata da Tommaso Prima al numero 3469537000.