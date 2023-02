Il Prefetto Luca Rotondi in visita al Tribunale per i Minori di Lecce

Nella giornata di ieri, il Prefetto di Lecce Luca Rotondi si è recato in visita presso il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica per i Minori, dove ha incontrato il Presidente Bombina Santella, il Procuratore Capo Simona Filoni, i magistrati e il personale in servizio.

La visita, che si inserisce nel solco dei precedenti appuntamenti istituzionali fortemente voluti dal numero uno di “Via XXV Luglio” per conoscere al meglio la realtà della provincia di Lecce, è stata occasione di dialogo e confronto.

In particolare, Rotondi ha espresso profonda soddisfazione per il lavoro svolto dai magistrati minorili leccesi: «desidero ringraziare pubblicamente i giudici ed i pubblici ministeri che ho avuto il piacere di incontrare di persona oggi, altissime professionalità impegnate tutti i giorni nel difficile e delicato compito istituzionale di tutelare e sviluppare il superiore interesse dei minori a una più adeguata crescita personale. Ho avuto modo di constatarne, altresì, la spiccata sensibilità umana nell’affrontare e gestire casi delicati e complessi», ha affermato.

La visita del Prefetto è stata anche occasione per ribadire la comune volontà di Prefettura e Organi Giudiziari Minorili di collaborare, implementando i Protocolli d’Intesa già stipulati e stilandone di nuovi, in un’ottica di proficua e fattiva sinergia interistituzionale.