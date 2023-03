Il Prefetto Rotondi in visita istituzionale alla Soprintendenza Archeologica

Proseguono gli appuntamenti con le realtà istituzionali della provincia di Lecce del Prefetto Luca Rotondi.

Nella mattinata di ieri, infatti, il numero uno di “Via XXV Luglio”, si è recato presso la sede della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.

Ad accoglierlo la Soprintendente Francesca Riccio, che lo ha accompagnato personalmente nella visita della biblioteca, della Chiesa, ancora in fase di restauro, e delle “corsie” dell’ex ospedale che saranno adibite a sale multimediali.

La visita del Prefetto è stata anche occasione di dialogo e confronto. In particolare, si è ribadita la necessità che, con l’approssimarsi del periodo estivo, gli Enti Locali comunichino con congruo anticipo la programmazione degli eventi, in modo da consentirne un’attenta e ponderata valutazione per gli aspetti di competenza della Soprintendenza e della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Rotondi ha fatto sapere di aver portato tale problematica alla particolare attenzione dei Sindaci e dei Commissari Straordinari, rinnovando l’invito alle Amministrazioni comunali, che non abbiano ancora provveduto, ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla costituzione delle Commissioni Comunali di Vigilanza.