Il Presidente del Tribunale e il Procuratore Capo di Lecce, in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Nella mattinata di ieri il Presidente del Tribunale di Lecce, Antonio Del Coco e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Giuseppe Capoccia, si sono recati in visita presso le Caserme “M.A.V.M. Giovanni Miccoli” e “M.B.V.M Francesco Tramacere”, sedi del Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce.

Le Autorità, accolte con gli onori di rito, sono state ricevute dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Ciotti e da tutti i Comandanti dei Reparti dipendenti.

Durante una breve visita presso la Sala Operativa, dove opera il personale che supporta le attività delle pattuglie in servizio “117” in stretta sinergia con le Sale Operative delle altre Forze di Polizia, Ciotti ha illustrato i sistemi di comando, controllo e monitoraggio a distanza delle pattuglie impiegate per il controllo economico del territorio. Inoltre, attraverso la proiezione di un briefing, si è soffermato sulle principali attività svolte dalle Fiamme Gialle a tutela della sicurezza economico-finanziaria, nonché sulle prospettive nell’azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, al lavoro nero e/o irregolare, agli illeciti in materia di spesa pubblica, alla contraffazione e al traffico di sostanze stupefacenti. Un focus è stato altresì dedicato alle funzioni di “Polizia del Mare”, attribuite in via esclusiva al Corpo, riconosciuta unica Forza di polizia italiana deputata a individuare, prevenire e contrastare qualsiasi minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica in mare.

Del Cobo e Capoccia, hanno espresso parole di apprezzamento per il contributo che la Gaurdia di Finanza fornisce quotidianamente a presidio della legalità economica e finanziaria del territorio, collaborando, con le altre Forze di Polizia, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

Al termine della visita istituzionale, il Comandante Provinciale, a nome di tutti i Finanzieri leccesi, ha ringraziato il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica per la vicinanza e l’attenzione manifestate nei confronti del Corpo.