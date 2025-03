Visita storica al Centro per le Malattie Neurodegenerative di Tricase, Denali Therapeutics punta sull’eccellenza italiana

Martedì 4 marzo, il Centro per le Malattie Neurodegenerative e l’Invecchiamento Cerebrale UniBa/Pia Fondazione Cardinale Panico di Tricase ha avuto l’onore di ospitare una delegazione di alto livello della casa farmaceutica californiana Denali Therapeutics, leader nell’innovazione terapeutica per le patologie neurodegenerative.

La visita del responsabile della ricerca mondiale di Denali sottolinea l’importanza del centro di Tricase nel panorama internazionale della ricerca.

Denali Therapeutics, infatti, è particolarmente focalizzata sullo sviluppo di terapie mirate per malattie neurodegenerative rare, con un’attenzione specifica alla demenza frontotemporale con mutazioni genetiche.

Il Centro di Tricase, riconosciuto come centro regionale di riferimento per le malattie rare, collabora attivamente con Denali grazie alla sua elevata professionalità e alla capacità di identificare e selezionare pazienti con specifiche mutazioni genetiche. Il centro dispone di una sezione di clinica sperimentale, il Clinical Trial Center, che conduce numerosi studi clinici di rilevanza internazionale, partecipando attivamente alle fasi II e III dei trial.

Il professor Giancarlo Logroscino, direttore del Centro, ha espresso grande orgoglio per la visita della delegazione di Denali, sottolineando che il centro di Tricase è tra i pochi al mondo a condurre studi su questa specifica patologia. La collaborazione triennale con Denali ha visto il centro di Tricase distinguersi per l’alto numero di pazienti identificati e trattati, grazie alla sua expertise nella diagnosi precoce della demenza frontotemporale.

Il professor Logroscino è un’autorità nello studio della demenza frontotemporale, coordinando il progetto “Frontiers“, il primo studio di popolazione europeo sulla malattia, che coinvolge 12 paesi e oltre 11 milioni di persone. Il consorzio Frontiers, nato proprio a Tricase nel 2020, ha già prodotto risultati significativi, aprendo la strada a una nuova fase di ricerca sulle basi biologiche della malattia.

L’expertise del professor Logroscino e l’alta specializzazione del team del Centro del Panico hanno reso la struttura un punto di riferimento globale per lo studio delle malattie neurodegenerative rare, come la demenza frontotemporale. La visita di Denali Therapeutics conferma l’eccellenza del centro di Tricase e il suo ruolo cruciale nella ricerca di nuove terapie per queste patologie devastanti.