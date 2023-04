A lezione dalla Guardia Costiera, studenti in visita alla Capitaneria di Porto di Gallipoli

Nella giornata di ieri, gli studenti del Liceo Virgilio di Lecce hanno visitato la Capitaneria di porto di Gallipoli, accompagnati dalle docenti.

Ad accoglierli il Comandante e due ufficiali. Gli alunni avevano avuto modo di conoscere la Guardia Costiera sabato 1 aprile scorso in occasione di un incontro presso la scuola in cui il Comandante insieme al Capitano Alessandra Spagna avevano approfondito i compiti specifici del Corpo in materia di tutela ambientale ed evidenziati i comportamenti virtuosi da adottare al fine di preservare il mare da azioni dannose ed irreversibili per l’ecosistema marino.

Un’importante esperienza e un’opportunità di arricchimento delle proprie conoscenze per i ragazzi impegnati nel progetto proposto della Associazione di Promozione Sociale UniROCA “Sulle rotte della legalità alla scoperta della bellezza. Un progetto formativo di educazione alla legalità e alla bellezza attraverso il sostegno dell’empowerment individuale e di gruppo in un contesto culturale, naturalistico e marinaresco”.

Gli alunni si sono dimostrati da subito estremamente interessati all’attività svolta, soprattutto per quanto concerne la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino e costiero dall’inquinamento, richiedendo in quell’incontro di visitare la sede della Capitaneria di porto.

Gli studenti hanno svolto la visita alle banchine della darsena retrostante la sede della e ai mezzi navali della Guardia Costiera. Il personale di turno ha illustrato le caratteristiche delle unità navali rispondendo ai diversi dubbi e domande dei ragazzi, sinonimo del loro entusiasmo e voglia di conoscere. Successivamente durante la visita alla Sala Operativa è stato spiegato l’utilizzo delle strumentazioni di telecomunicazione per le comunicazioni marittime, l’importanza del Numero Blu 1530, illustrato il funzionamento del porto, il sistema di videosorveglianza portuale e i vari sistemi di localizzazione satellitari delle unità navali in modo da far vivere agli alunni, per un giorno, le varie realtà che caratterizzano la vita del Corpo.

Questi incontri tra diversi studenti di una scuola superiore di secondo grado e la sono stati “formativi” sulla cultura marinara e di educazione al rispetto e alla sicurezza del mare, con lo scopo di responsabilizzare i ragazzi nei confronti del patrimonio naturale che costituisce l’ambiente in cui vivono e di educarli ad un sano rapporto con il mare nelle sue varie dimensioni e“informativi” dei vari compiti istituzionali della Capitaneria di porto

La visita ha riscosso molto successo e i giovani hanno apprezzato il lavoro svolto quotidianamente dai militari.

La Guardia Costiera di Gallipoli ha concluso l’incontro con un ringraziamento ai giovani studenti, “generazioni future” inserite oggi nella Costituzione insieme alla tutela dell’ambiente come punto di partenza, in un momento storico nel quale la transizione ecologica appare inevitabile per preservare condizioni vitali sul pianeta.