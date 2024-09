Un cuore sano con l’Open Week sulle malattie cardiovascolari

Anche la ASL di Lecce aderisce all’Open Week sulle malattie cardiovascolari, un’iniziativa lanciata da Fondazione Onda per sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie cardiache. E così dal 26 settembre al 2 ottobre, nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, con uno sguardo più attento a malattie come l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco, le patologie valvolari, carotidi e venose. Questi servizi saranno riservati alle donne, in linea con il riconoscimento del “Bollino Rosa” ottenuto dall’ospedale per l’attenzione particolare alla salute femminile.

Nei giorni dell’iniziativa le donne potranno accedere a visite cardiologiche e cardiochirurgiche, con ECG, misurazione della pressione arteriosa e consulenze specialistiche. Tutto questo per far emergere l’importanza della prevenzione, poiché le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte in Italia.

Le visite cardiologiche si sono aperte il 26 settembre e termineranno 2 ottobre presso il secondo piano del DEA del Vito Fazzi.

Una maggiore consapevolezza sul tema significa garantire al meglio la salute di tutti.