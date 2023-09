In occasione della settimana della dislessia, visite gratuite all’ospedale di San Cesario

Il Servizio Psicodiagnostico dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento in età adulta delIa U.O.C. Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione, in occasione della Settimana della Dislessia, esegue, dal 2 al 6 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 13 colloqui gratuiti informativi e di screening per maggiorenni.

Si accede con prenotazione scrivendo una mail a: [email protected]

Le visite saranno effettuate nell’Ospedale “A. Galateo” di San Cesario di Lecce, piano rialzato (ex Hub vaccinale).

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) costituiscono una costellazione di condizioni cliniche (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) che spesso tendono ad associarsi tra loro, ma che possono presentarsi anche isolatamente

I Dsa sono disturbi di origine neurobiologica, non sono causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.

La dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia persistono nel tempo e rappresenta un fattore di vulnerabilità anche nell’età adulta. Un’alterazione della capacità di lettura e di scrittura rappresenta un ostacolo per un adulto che decide di intraprendere un percorso universitario o di inserirsi nel mondo del lavoro; per questo è fondamentale che i servizi dedicati a fornire aiuto siano assicurati nel tempo e non solo nella fase evolutiva.