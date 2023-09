Taglio dei voli sulla tratta Roma – Brindisi, il Salento si sente maltrattato

‘Siamo stanchi di essere bistrattati in questo modo, occorre ragionare sui collegamenti aerei in maniera seria, battere i pugni se necessario, tenendo presenti le esigenze di una terra in fase di faticosa ripresa e sviluppo”. Non usa giri di parole il coordinatore territoriale della Uil di Lecce, Mauro Fioretti, per commentare la notizia del taglio dei voli ‘per’ e ‘dal’ Salento dall’ Aeroporto Papola Casale di Brindisi.

Una notizia che lascia esterrefatti i salentini che hanno scoperto dall’ oggi al domani le scelte di Ita, quella che un tempo era la compagnia di bandiera dell’ Italia.

Voli soppressi Roma – Brindisi

Soppresso ex abrupto il volo che partendo da Fiumicino alle 9.20 arrivava all’ Aeroporto del Salento alle 10.30 per ripartire verso la Capitale alle 11.15. Resta per Roma solo l’aereo delle 6.25.

Ma c’è di più. Con una decisione di difficile comprensione, nel pomeriggio Ita ha anticipato il volo da Fiumicino per il Salento alle 13.20 (arrivo a Brindisi alle 14.30 e ripartenza per Roma alle 15.15). Ciò significa che per rientrare in serata dalla Capitale, ai salentini resta solo il vettore delle 21.40 che arriva a Brindisi alle 22.50.

Una decisione bislacca visto che chi va a Roma per partecipare ad incontri e riunioni certamente non fa in tempo per rientrare a prendere il volo delle 13.20 e si vede costretto ad aspettare quasi le 22.00 per tornare a casa.

Scelte irrazionali che vanno anche contro gli interessi di un’ azienda che non se la passa benissimo e che hanno mandato su tutte le furie il presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci, che ha chiesto l’intervento della politica a tutti i livelli e il mondo sindacale.

“Non è pensabile che nel 2023 il Salento sia ancora così isolato! – afferma Mauro Fioretti, coordinatore territoriale Uil Lecce -.Finisce l’estate e puntualmente i voli da e per Brindisi si riducono, servizi di collegamento importantissimi per tantissimi cittadini, imprenditori, professionisti, vengono modificati o spariscono senza alcun preavviso, comportando disagi enormi soprattutto per coloro che partono dalla zona del Capo di Leuca e dall’entroterra in generale. Una situazione che già sta provocando problemi alle nostre aziende e di conseguenza ai lavoratori e alle lavoratrici’.