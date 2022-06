Cani e gatti randagi a Nardò, pubblicato un avviso per reclutare volontari

È stato pubblicato sul sito web del Comune di Nardò l’avviso per il reclutamento di volontari – da iscrivere in un apposito elenco – per la cura e la distribuzione di cibo ai cani e gatti liberi sul territorio.

Nello specifico, il compito di questo gruppo sarà quello di monitorare, curare e distribuire cibo a cani e gatti intestati al Comune e liberi sul territorio, oltre che di trasportare, su richiesta della Polizia Locale o delle Guardie Zoofile, gli animali feriti presso gli ambulatori veterinari convenzionati. Dovranno, poi, informare i cittadini contribuendo a diffondere nella comunità la cultura della corretta convivenza tra uomo e animale.

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e animale, in rapporto diretto con il Comune di Nardò e con il Comando di Polizia Locale. La formazione di un elenco di volontari risponde alla problematica della cura di cani e gatti intestati al Comune e reimmessi sul territorio, considerata anche la normativa in materia che impone doveri precisi.

Il testo dell’avviso, con le informazioni sulla presentazione delle domande, i requisiti di ammissione e le modalità di selezione sono disponibili sul sito, così come il modulo di domanda.

“Questo è uno strumento – chiarisce il consigliere delegato alle problematiche del randagismo Pierpaolo Giuri – che darà un riconoscimento ufficiale ai tantissimi volontari che ogni giorno sul territorio si occupano di cani e gatti, rendendo, col loro lavoro, anche un importante servizio a tutta la comunità cittadina e permettendo un grande risparmio per le casse comunali. Nardò si dota di uno strumento all’avanguardia, che ritengo fondamentale per creare una sinergia tra volontari, amministrazione comunale, Polizia Locale e Guardie Ecozoofile. Tutti insieme per tutelare i nostri amici a quattro zampe”.