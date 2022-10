“Lotta all’usura tra reti e comunicazione efficace”, un webinar della Fondazione Mons. Vito De Grisantis

“Lotta all’usura tra reti e comunicazione efficace”: è questo il tema del webinair promosso dalla Fondazione Monsignor Vito De Grisantis, che si è svolto nella giornata di ieri, lunedì 10 ottobre, sulla Fan Page Facebook della Fondazione Monsignor De Grisantis e in diretta streaming sulla web tv www.radiodelcapo.it.

L’incontro virtuale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, la Rete Italiana Microfinanza e l’European Microfinance Network (EMN), ha visto la partecipazione di Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; Don Lucio Ciardo, segretario generale della Fondazione Monsignor Vito De Grisantis; Francesco Piccinelli, responsabile comunicazione dell’European Microfinance Day; Paolo Borrometi, giornalista e vice Direttore Agenzia Giornalistica Italiana e Luigi Budano, presidente Associazione contro la cultura socio mafiosa di Lecce. A coordinare i lavori la giornalista Luana Prontera.

Quest’iniziativa, la nona di una serie di webinar della Fondazione Monsignor Vito De Grisantis onlus, ha inteso sensibilizzare le Comunità ad affrontare problematiche quali usura ed estorsione, che sono presenti nelle comunità, ma difficilmente emergono a causa di una cultura quasi omertosa e di indifferenza.

I diversi relatori nel corso hanno tracciato le criticità della crisi economica e sociale che stiamo vivendo, accendendo un faro sul fenomeno sociale del sovraindebitamento e quello criminoso dell’usura. La riflessione ha analizzato l’impatto dei fenomeni nella vita comune e la necessità di prevenirli attraverso un’adeguata comunicazione, la creazione di reti e percorsi di educazione finanziaria che desiderano essere sostenuti dalle Istituzioni pubbliche.

La Fondazione Monsignor. Vito De Grisantis è stata fondata nel 2011, assecondando la volontà e il sogno del compianto vescovo dal quale prende il nome. Nella sua esperienza alla guida della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, Monsigor. Vito De Grisantis volle creare un fondo che diventasse di supporto per la creazione d’impresa, indirizzato sia ai giovani disoccupati, sia a coloro che avevano perso il lavoro. Grazie al Fondo di garanzia “Progetto Tobia”, ad oggi sono state avviate 120 piccole attività imprenditoriali e sono state sostenute 56 famiglie con il microcredito sociale, con il contributo del Prestito della Speranza gestito dalla Conferenza Episcopale Italiana.

La Fondazione, nell’ambito del progetto “Supporto alle Vittime di Racket e Usura”, da un anno, ha attivato uno Sportello antiracket e usura presso il Centro Diocesano Caritas in Piazza Cappuccini, a Tricase. La Fondazione già da tempo ha sottoscritto il Protocollo per la prevenzione e contrasto all’usura con la Prefettura di Lecce, con le Associazioni di Categoria, con i Sindacati e le Forze dell’Ordine, ed un ulteriore Protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione con la Provincia di Lecce, il Comune di Trepuzzi e con l’Associazione contro la cultura socio-mafiosa.

Infine, nella giornata del 5 ottobre, la Consulta Nazionale Antiusura ha accolto la richiesta di adesione della Fondazione Monsignor Vito De Grisantis.