Da Payper a PVS, su Work Secure DPI e articoli di antinfortunistica dei top brand a portata di click

Attiva nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’antinfortunistica da più di 15 anni, Work Secure (www.worksecure.it) è una delle realtà di riferimento del settore, che ha già guadagnato la fiducia di tantissime aziende. La chiave del suo successo? Risiede in un’offerta completa e regolarmente aggiornata, che annovera oltre 10.000 articoli di marchi celebri e affidabili, da Tractel a Payper, a prezzi davvero convenienti.

Il team aziendale, composto da esperti e appassionati, accompagna e guida il cliente in ogni momento di permanenza online, offrendo consigli e indicazioni preziose sia durante la fase di selezione che nel post-vendita. Il customer care è raggiungibile attraverso numero di telefono, WhatsApp, indirizzo e-mail o modulo online.

L’assortimento di articoli è vastissimo, concepito per rispondere con precisione alle esigenze di qualsiasi settore professionale. Tra le tante opzioni, caratterizzate da un eccellente rapporto qualità/prezzo, possiamo ricordare scarpe estive antinfortunistiche, kit per il pronto soccorso aziendale, occhiali di sicurezza, respiratori PAPR, cordini, imbracature e lampade frontali.

I brand sono stati selezionati tra quelli più importanti del settore, per garantire massime prestazioni e completa sicurezza. Alcuniesempi? Guide Gloves, Skylotec, Sip Protection, Senko, Tuff Built, Dunlop Boots, Coval Safety – Idee Cocco, PVS, Irudek, Airbank e Univet.

Da non dimenticare è la sezione dell’e-shop interamente dedicata all’abbigliamento da lavoro. Comprende t-shirt, felpe, pile, salopette, pantaloni e giacche: indumenti che possono essere personalizzati a proprio piacimento con stampe serigrafiche o in colorprint, patches, applicazioni termosaldate o scudetti amovibili.

Oltre alla vasta gamma di prodotti, Work Secure offre anche servizi personalizzati per le imprese. Ad esempio, l’azienda effettua ispezioni e revisioni periodiche dei DPI anticaduta di terza categoria, conformemente alle normative attuali che richiedono almeno un controllo annuale. Inoltre, è un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert.

Dopo aver inserito nel carrello gli articoli desiderati è possibile procedere con il pagamento. Le modalità implementate, garanzia di protezione e trasparenza, sono PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno e rateizzazione.

I prodotti ordinati vengono recapitati direttamente a casa del cliente in tempi rapidi. Se si effettua l’acquisto entro le 12:00, la spedizione parte già in giornata tramite corriere espresso. Infine, è possibile approfittare dell’opzione di consegna a costo zero.

Proteggi te stesso e i tuoi dipendenti sul lavoro con gli articoli di www.worksecure.it: qualità e sicurezza garantite. Esplora il catalogo e acquista subito!