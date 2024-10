YOUthNET, la tua idea può cambiare il futuro!

Sei un giovane con la passione per il cambiamento? Un decisore politico alla ricerca di nuove prospettive? Allora non puoi mancare al YOUthNET, l’evento che mette in connessione giovani e istituzioni per co-creare il futuro del nostro territorio!

Il 21 e 22 ottobre, l’Oasi Tabor di Nardò si trasforma in un laboratorio di idee innovativo, dove giovani e adulti di tutta Europa si incontreranno per discutere e trovare soluzioni concrete alle sfide che ci riguardano tutti.

L’associazione Asesi coordina il progetto YOU(th)NET, con la partecipazione dello IAL CISL nazionale. YOUth iN an European Think Tank è finanziato con i fondi Erasmus plus Ka1 “Giovani e Partecipazione” insieme con i partner CYCLISIS (Grecia), SPFO (Bulgaria), Arribal-AID (Spagna), Ligzda (Lettonia).

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un Think Tank Europeo, inteso come un luogo digitale aperto ed accessibile, dove i giovani ed i decisori politici sviluppano e scambiano idee e proposte operative per l’attuazione delle politiche giovanili nei diversi territori.

Il progetto si rivolge a 60 giovani europei (dai 16 ai 30 anni) ed a 50 decisori politici. I partecipanti sono stati coinvolti nelle seguenti attività:

– Palestre di Competenza: incontri volti a rafforzare e/o potenziare le competenze trasversali di cittadinanza e digitale come presupposto per l’esercizio della cittadinanza consapevole e partecipazione attiva.

– ParticipationLAB: incontri online rivolti ai tutti i giovani e decisori politici coinvolti nel progetto per apprendere le diverse tecniche e modalità di partecipazione digitale, sperimentare come si costruisce un processo partecipato e quali sono gli strumenti di misurazione e valutazione di efficacia (es. Scala di Roger Hart) di un processo partecipato, lo studio di buone pratiche.

– Mobilità europee: con l’obiettivo di mettere insieme giovani e decisori politici per la realizzazione di un Think Tank europeo.

Cosa ti aspetta?

– BarCamp: un’esperienza unica di co-creazione, dove sarai tu a proporre e votare le idee che più ti stanno a cuore;

– Workshop interattivi: approfondirai le tue competenze digitali e di cittadinanza attiva, strumenti indispensabili per partecipare attivamente alla vita della tua comunità;

– Networking: avrai l’opportunità di conoscere giovani e decisori politici da tutta Europa, creando nuove relazioni e collaborazioni.

–Un’occasione per far sentire la tua voce: le tue idee saranno ascoltate e potranno contribuire a plasmare le politiche del futuro.

Perché partecipare?

– Per essere protagonista del cambiamento: non limitarti a lamentarsi, diventa parte della soluzione!

– Per conoscere giovani e professionisti provenienti da tutta Europa: amplia i tuoi orizzonti e crea una rete di contatti internazionali.

– Per sviluppare nuove competenze: impara a lavorare in gruppo, a comunicare efficacemente e a prendere decisioni.

–Per contribuire a rendere il tuo territorio un posto migliore: le idee che emergeranno dal YOUthNET potranno essere implementate nella tua comunità.

Insomma, non si può perdere questa opportunità unica di partecipare e di sentirsi cittadini d’Europa!

Partecipa al YOUthNET e diventa un agente di cambiamento!