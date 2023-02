Illuminare casa, ufficio ed esterni è un’esperienza innovativa con ZioTester.it

ZioTester.it è un negozio online specializzato nella vendita di forniture elettriche e dispositivi di illuminazione per case e uffici. Il team di esperti ha selezionato accuratamente una vasta gamma di prodotti di alta qualità, tra cui LED, plafoniere e molti altri. Tutti gli articoli sono certificati CE e coperti da una garanzia di due anni per assicurare la massima tranquillità ai clienti.

Per rendere l’esperienza di acquisto ancora più conveniente, sono offerte spedizioni gratuite per ordini superiori a 49 euro. Inoltre, il servizio clienti è sempre a disposizione per aiutare a fronte di qualunque richiesta.

Navigare sullo store digitale è facile e consente di scoprire una vasta selezione di prodotti, tra cui catenarie, lampadine a sfera, pannelli LED, lampioni da giardino, faretti, pendel e plafoniere da parete.

Nella categoria “Smart Home” è possibile acquistare dispositivi compatibili con la rete Wi-Fi domestica e con gli smartphone, come termostati e telecamere di videosorveglianza. Mentre nella pagina dedicata all’elettronica si trovano Breadboards, Screw Terminal e controller come esp32. È una potente scheda con moduli Wi-Fi, Bluetooth e Bluetooth MCU, utilizzabile sia per reti di sensori a bassa potenza che per attività più impegnative come streaming musicale e codifica vocale.

Gli articoli acquistabili su ZioTester.it sono proposti a prezzi convenienti. A ciò si aggiungono promozioni periodiche che portano ad un ulteriore taglio dei prezzi di listino ufficiali.

In caso di domande, bisogno di informazioni o per ricevere consigli, i clienti possono contare su un efficace servizio di customer care. L’e-commerce, inoltre, offre anche una sezione blog dove è possibile trovare informazioni e consigli utili riguardanti il mondo dell’illuminazione.

Per quanto riguarda le spedizioni, sono rapide, affidabili e avvengono entro 24/72 ore con i corrieri nazionali BRT e GLS. Non solo, i costi di consegna si azzerano per ordini superiori a 49 euro.

Per garantire la massima sicurezza dell’utente, infine, sono state selezionate diverse modalità di pagamento protette da codifica SSL. È possibile scegliere tra carta di credito o prepagata, PayPal, contrassegno e bonifico bancario.

Vuoi essere tra i primi a ricevere sconti esclusivi e a conoscere le ultime novità? Allora iscriviti alla newsletter di ZioTester.it!