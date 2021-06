Zollino, microchip gratuito per un giorno: “un gesto d’amore per gli amici a quattro zampe”

Sarà domenica 20 Giugno, la Giornata dell’installazione del microchip gratuito per tutti i cagnolini, promossa dal comune di Zollino in associazione con A.R.I.A. Protezione Animalie firmata dal sindaco, Edoardo Calò in collaborazione con il consigliere con delega alla tutela degli animali, Annamaria Caputo. Una giornata dedicata al proprio amico a quattro zampe dunque, che si svolgerà in via Montello presso la villa comunale, dalle ore 10.00 fino a mezzogiorno.

“A grande richiesta siamo orgogliosi e fortemente motivati a rinnovare l’invito ai possessori di cagnolini, di applicare il chip” scrivono sul comunicato, ricordando che l’applicazione del microchip oltre che un obbligo di legge è anche un atto di responsabilità e di amore verso i propri animali domestici e all’intera società.

Per tutte le informazioni necessarie, gli interessati sono disponibili ai seguenti numeri: 3272017453 e anche al 3294685458. Basta munirsi di una fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.

Non solo chip. Un’ottima iniziativa questa, che nel frattempo vedrà impegnato nell’aiuto anche l’Associazione A.R.I.A Protezione Animali, per la raccolta di cibo necessaria al nutrimento di cagnolini e gattini bisognosi, che ancora non hanno trovato una casa e per la lotta all’abbandono e al randagismo che comunque sta avvertendo un leggero miglioramento nei dati negli ultimi tempi.

Randagismo in Italia: dati in miglioramento

L’abbandono degli animali, in Italia, è stato da sempre un fenomeno negativo nel nostro Paese, ma un leggero miglioramento si avverte nei numeri riguardanti il randagismo in diminuzione e il numero delle adozioni, invece, in aumento.

Nel 2020 sono stati 76.192 gli animali entrati nei canili sanitari e 42.665, invece, nei rifugi. Dati che si abbassano dal 2019, rispettivamente, 86.982 e 45.695. I cani adottati complessivamente sono 42.360 e i gatti sterilizzati 61.749 (mentre nel 2019 erano, 29.512 e 61.588), si avverte dai numeri diffusi dal Ministero della Salute.

Sempre lo scorso anno l’Oipa ha dato in adozione 3.586 animali (3.105 nel 2019), mentre 3.672 è stato il numero dei soccorsi e dei curati (1.503 cani, 1.773 gatti e 396 di altre specie, quando nel 2019 erano stati 3.272).

Poco più di 31 mila, i chili di cibo secco e umido raccolti rispetto ai 24.098 dell’anno precedente, anche grazie all’aumento di volontari e interessati sul nostro territorio.

Tutti segnali che fanno ben sperare.