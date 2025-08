A Baia Verde parte la Zona a Traffico Limitato

Oltre il centro storico, anche Baia Verde: parte domani 5 fino al 31 agosto, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, la Zona a Traffico Limitato in località Baia Verde.

Per limitare il traffico, migliorare la viabilità e garantire maggiore tranquillità, l’Amministrazione Comunale di Gallipoli rinnova la Ztl per l’intera area di Baia verde, a eccezione delle arterie principali della marina quali via della Chiesa, via delle Dune e Gran viale al Mare; tuttavia la sosta nelle suddette strade sarà possibile solo alle persone aventi diritto, munite di apposito pass.