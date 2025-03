A Gallipoli ripartono la zona a traffico limitato e l’area pedonale nel centro storico

A Gallipoli riparte l’attivazione della Zona a Traffico Limitato e l’Area Pedonale Urbana nel centro storico, secondo il seguente calendario: dal 17 aprile al 31 maggio 2025, la ZTL sarà attiva dalle ore 11:00 alle ore 24:00, dal 1° giugno al 30 settembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 03:00 e dal 1° ottobre al 15 ottobre 2025 sarà nuovamente attiva dalle ore 11:00 alle ore 24:00.

Inoltre, solo per la giornata dell’11 aprile, in occasione dei riti religiosi, dalle ore 11 alle 24, sarà istituita la ZTL. L’istituzione ha come obiettivo principale la tutela del centro storico, la riduzione del traffico veicolare e l’incremento della vivibilità degli spazi urbani, garantendo al contempo una maggiore sicurezza per cittadini e turisti.

L’amministrazione comunale invita tutti i residenti, i commercianti e i visitatori a prendere visione delle nuove disposizioni e a rispettare gli orari di attivazione per evitare sanzioni.