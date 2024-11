Quale zona d’Italia ha il miglior 5G?

La fase di espansione del 5G nel nostro paese ha avuto inizio nel biennio 2020-2021, e nel giro di pochissimi anni la rete ultraveloce sembra aver raggiunto anche i più piccoli e remoti centri abitati. Senza dubbio il PNRR ha avuto un ruolo importantissimo per la diffusione del 5G, e l’ambizioso obiettivo di collegare l’intero stivale non sembra più tanto impossibile.

Stando ad un’indagine condotta dall’agenzia Ookla, a partire dal 2023 l’Italia può vantare la copertura su numerose località, posizionandosi molto bene rispetto a livello internazionale. Ma qual è la situazione all’interno dello stivale? Ookla risponde anche a questo quesito. Ecco, infatti, qual è la zona d’Italia in cui è presente la migliore copertura 5G.

La classifica delle regioni più veloci

Al primo posto tra le aree italiane con il miglior 5G c’è Napoli, con una velocità media di download pari a 223,98 Mbps. Si tratta di un notevole vantaggio per i residenti nel capoluogo campano, i quali possono godere di infrastrutture digitali decisamente più stabili e godere di un intrattenimento migliore, che si tratti di servizi Pay TV o di giocare ad un casinò legale con licenza ADM.

La medaglia d’argento, invece, spetta alla città di Torino, la quale riporta una velocità di download di 175,88 Mbps. L’incredibile gap tra i valori relativi alla prima e alla seconda posizione, sottolinea ancor di più la velocità di cui gode il territorio napoletano. Sull’ultimo gradino del podio, infine, c’è Bologna.



La città capoluogo dell’Emilia Romagna, infatti, naviga con una velocità media di 168,83 Mbps, classificandosi come una delle aree italiane dalla connettività internet più stabile. C’è da tener conto, tuttavia, del fatto che Ookla ha preso in considerazione soltanto le città più grandi dello stivale. Dato che l’indagine è stata effettuata nel 2021, inoltre, questi dati potrebbero essere variati con il tempo.

Le città giù dal podio

Al quarto posto tra le città con la migliore copertura 5G in Italia c’è Milano. Paradossale, in effetti, che la città più orientata al futuro e all’industria tech non sia riuscita a raggiungere il podio. Il capoluogo lombardo, la cui velocità stimata è pari a 156,25 Mbps, è seguito immediatamente da Bari, che può vantare un valore non troppo distante, 153,84 Mbps.

Roma deve accontentarsi di un sesto posto, con una velocità di download stimata intorno ai 151,83 Mbps. Sebbene dalla capitale ci si aspetterebbe molto di più, si tratta comunque di un valore di media abbastanza soddisfacente. Al settimo e ottavo posto si inseriscono Genova e Firenze, rispettivamente con velocità pari a 134,57 Mbps e 124,32 Mbps.

La classifica si chiude con due città del territorio siciliano. Ookla assegna infatti la nona posizione a Catania, calcolando una media di download che si aggira sui 117,11 Mbps. Il decimo posto, infine, è occupato da Palermo, con un dato pari a 104,97 Mbps.

L’arrivo nelle aree rurali del paese

Questa, insomma, erano i dati riportati dall’agenzia di ricerca Ookla. La società, come già accennato, ha preso in considerazione esclusivamente le città italiane con la maggiore densità di popolazione. Negli ultimi anni, tuttavia, la rete 5G ha raggiunto moltissimi altri centri meno popolosi e tante aree rurali. Non è scontato, quindi, pensare che questi dati potrebbero aver subito leggere variazioni rispetto al 2021.

Aldilà delle interessantissima classifica stilata, capace certamente di creare un divertente clima di gara e di competizione tra le città dello stivale, si può dire che l’intero paese può dirsi abbastanza soddisfatto dei livelli di copertura del 5G. In soli 3 anni, infatti, i fondi del PNRR hanno permesso di estendere la rete ultraveloce su quasi tutto il territorio nazionale.



Questo significa che la copertura al 100% non solo è possibile, ma è anche più vicina di quel che si potrebbe pensare.