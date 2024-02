Traditi dall’agitazione durante il controllo, due arresti per detenzione di stupefacenti

Il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Maglie contro lo spaccio di sostanze stupefacenti prosegue senza sosta tant’è che sono stati intensificati i controlli sul territorio della giurisdizione, anche

con con militari in abiti civili. Controlli che si sono conclusi con due arresti. L’ultimo di poche ore fa, quando gli uomini in divisa della Stazione di Poggiardo hanno arrestato nella flagranza di reato un giovane salentino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati a ‘vigilare’ sui soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, hanno proceduto al controllo di un 27enne, destinatario della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. I militari, insospettiti dall’atteggiamento assunto dal giovane, hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo con una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente 50 grammi circa di cocaina. Trovati anche due bilancini di precisione, il materiale necessario per il confezionamento e quasi 7.000 euro in banconote di vario taglio verosimilmente connessi all’attività posta in essere

dal giovane. Il tutto è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Altra operazione riguarda quella condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie.Durante un controllo del territorio finalizzato hanno fermato un giovane del luogo che, alla vista dei militari, ha assunto un comportamento particolarmente agitato. I militari hanno approfondito, anche in questo caso, con una perquisizione personale del giovane che ha ‘spiegato’ il motivo del nervosismo: è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi circa di cocaina e 200 euro circa in contanti. A quel punto, il controllo è stato esteso anche anche all’abitazione del giovane dove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e la somma di quasi 1.700 euro in contanti che lo stesso custodiva, ben nascosta, nella camera da letto.

Per entrambi i soggetti è scattato quindi l’arresto e, al termine delle operazioni di polizia, come disposto dai P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sono stati sottoposti alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Si evidenzia che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che le persone arrestate, sebbene in flagranza di reato, sono da ritenersi presunte innocenti fino a sentenza definitiva