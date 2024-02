Accoltellamento di un addetto alla sicurezza. Assoluzione per 29enne gallipolino

Rispondeva dell’accusa di aver accoltellato un addetto alla sicurezza all’esterno di un resort della zona di Gallipoli.

Nelle scorse ore, al termine del processo, però, il giudice Michele Guarini ha assolto “per non aver commesso il fatto”, L.A. 29enne del posto, dall’accusa di lesioni personali.

È stata dunque accolta l’istanza dell’avvocato difensore Carlo Gervasi.

Il legale ha sostenuto, durante la discussione in aula, come l’aggressione fosse avvenuta in una zona buia. Ed a riprova di ciò, la vittima non fu in grado di riconoscere il viso del responsabile.

Inoltre, nella baraonda generale che si creò, L.A. rimediò una ferita alla nuca.

Invece, la pubblica accusa ha invocato la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per l’imputato.

I fatti risalgono alla tarda serata del primo agosto del 2018 e si sarebbero verificati, all’esterno di un resort della zona di Gallipoli.

Dopo l’accoltellamento dell’addetto alla sicurezza, avvenuto in circostanze poco chiare, sul posto sopraggiunsero due ambulanze. La prognosi dei medici fu di dieci giorni, per l’addetto alla sicurezza, e di venti per L.A.

E come detto, al termine del processo sono cadute le accuse nei confronti del presunto aggressore.