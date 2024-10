Lite sentimentale degenera in accoltellamento, 31enne arrestato

Tragedia sfiorate ieri a Lecce in un un appartamento in via 95º Reggimento Fanteria, nel cuore della città.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22 circa su segnalazione della centrale operativa i poliziotti in servizio di volante hanno l’abitazione nel centro di Lecce dove D.J. 31enne di Lecce aveva segnalato di aver accoltellato un uomo poco prima.

Giunti sul posto l’uomo li ha accompagnati nell’abitazione dove si erano svolti i fatti, in casa era presente la compagna e i loro due figlin tranquilli nella camera, ignari di quanto fosse accaduto. il 31enne, non convivente , ieri sera, arrivato a casa senza preavviso, ha trovato la donna in compagnia e afferrato il coltello da cucina ha inseguito l’ospite e riusciva a colpirlo con un fendente alla scapola sinistra mentre era sulle scale in direzione dell’uscita. L’aggressore, ha poi gettato l’arma nella tromba dell’ascensore ed è sceso per strada per raggiungere la vittima, che nel frattempo era stata soccorsa da due passanti in macchina che l’avevano accompagnato presso l’ospedale. Nel frattempo è stata chiamata l’azienda di manutenzione degli ascensori che ha permesso di recuperare l’arma, un coltello da cucina con una lama di 19 cm.

In seguito alla conclusione degli accertamenti di rito, l’uomo già noto alle forze di polizia è stato arrestato per lesioni aggravate e su disposizioni del Pubblico Ministero di turno sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.